Генштаб ВС Ирана отдал приказ о начале широкомасштабных учений

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери в четверг приказал приступить к серии общенациональных военных учений, сообщает Mehr.

"По словам Багери, цель учений - увеличить оборонную мощь, оперативную готовность и потенциал сдерживания вооруженных сил Ирана", - отмечает агентство.

Mehr поясняет, что в этом году в график регулярных маневров внесли изменения, учения должны помочь Ирану реагировать на растущие региональные угрозы и действия противников.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых перегов‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​оров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Но президент США Дональд Трамп заявил ранее, что стал менее уверен в возможности заключить ядерную сделку с Ираном.

Издание The New York Times сообщило со ссылкой на представителей властей США и стран Европы, что Израиль, вероятно, ведет подготовку к проведению в скором времени военной операции против Ирана.

Телеканал CBS News сообщал со ссылкой на американские источники, получившие данные от израильской стороны, что Израиль полностью готов к проведению военной операции против Ирана.