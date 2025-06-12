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ЕС призвал Тегеран к сдержанности после принятия в МАГАТЭ резолюции по Ирану

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Евросоюзе поддерживают резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ о несоблюдении Ираном своих обязательств в ядерной отрасли, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Была вполне ожидаемая в МАГАТЭ реакция Ирана, и мы просим Иран соблюдать сдержанность и избегать эскалации", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

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По его словам, эта резолюция была принята после нескольких обращений совета к Тегерану с просьбами о большей координации действий и после всеобъемлющего доклада агентства об обязательствах Ирана по соблюдению договора о нер‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​аспространении.

"Необходимо полное сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ, и нужно, чтобы обязательства Тегерана полностью соблюдались", - подчеркнул представитель Каллас.

Агентство Mehr сообщило в четверг, что иранский МИД и Организация по атомной энергии Ирана выступили с осуждением резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, согласно которой Тегеран не в полной мере исполняет свои обязательства в ядерной сфере.

ЕС Евросоюз Иран МАГАТЭ
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