СМИ узнали о попытке США обеспечить продолжение переговоров с Ираном по атому

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Власти США стремятся добиться от Ирана продолжения переговоров по атомной проблеме, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

"Теперь, после израильской атаки на иранские ядерные объекты, будущее переговорного процесса - туманное. Однако официальные лица из США стр‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​емятся к тому, чтобы переговоры продолжились", - говорится в сообщении.

Ранее Иран заявил, что после ударов Израиля приостанавливает переговоры по своей ядерной программе. Тегеран их вел, в частности, с США.

Так, очередной раунд переговоров Ирана с США был запланирован на воскресенье.