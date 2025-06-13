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Иран заявил о продолжении работы над атомной программой

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Иранские ученые продолжат работать над мирной ядерной программой, заявил в пятницу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Мы продолжим энергично двигаться по этому пути", - приводят его слова иранские СМИ.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Камальванди подчеркнул, что Тегеран не отказывается от права на использование атомной энергии в мирных целях.

"Могу вас заверить, что действия Израиля не поколебали нашу решимость", - добавил он, комментируя удары Израиля по иранским ядерным объектам.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на предварительные данные сообщало, что израильские военные в ходе ударов по Ирану ликвидировали минимум шесть ведущих физиков-ядерщиков.

В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом заявил, что в результате израильских ударов в пятницу по Ирану комплексу по обогащению урана в Натанзе нанесены серьезные повреждения.

Иран Бехруз Камальванди
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