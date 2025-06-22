Гросси пока не может оценить масштаб урона в Фордо после ударов США

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Давать оценку того, насколько пострадал от американского ракетно-бомбового удара иранский атомный объект Фордо, пока невозможно, заявил в воскресенье глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Есть данные, подтверждающие факт попаданий. Но мы не можем дать оценку того, какие повреждения есть под землей", - сказал он в эфире CNN.

При этом он не исключил, что урон может быть существенным.

В то же время, Гросси пояснил, что Фордо вряд ли пострадал от отключений электричества, так как на объекте есть аварийные системы выработки электроэнергии.

По его словам, постройки на объекте в Натанзе, не укрытые под землей, полностью разрушены. По ним, как сообщалось, вели огонь в последние дни ВВС Израиля, а в ночь на воскресенье - еще и США.

Подземная часть Натанза, как отметил глава МАГАТЭ, "сильно пострадала" от отключения электричества из-за ударов Израиля.

Завод в Исфахане, также подвергшийся ударам США и Израиля, "получил очень серьезные повреждения", отметил собеседник телеканала. При этом он вновь подчеркнул, что у МАГАТЭ "нет данных, которые бы подтверждали, что Иран планировал получить ядерное оружие".

В ночь на воскресенье США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану.