AP сообщило, что удары США повредили входы на иранский объект Фордо

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Нанесенные США в ночь на воскресенье ракетно-бомбовые удары по иранскому ядерному объекту Фордо нанесли ущерб входам в этот подземный завод, сообщает Associated Press со ссылкой на спутниковые фотографии.

В сообщении отмечается, что, судя по фотоснимкам, над точками входа на объект виднеются облака светло-серого дыма. Кроме того, часть ударов, судя по всему, пришлась по самой горе, под которой расположен завод. В итоге горные породы завалили входы на объект.

По мнению американских журналистов, иранским специалистам, таким образом, нужно будет расчистить образовавшиеся завалы, чтобы снова попасть на завод.

Фордо - завод по обогащению топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землей. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м. Считается очень хорошо защищенным от ударов объектом.