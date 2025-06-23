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Израиль нанес удары по шести иранским аэродромам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при помощи дронов нанесла удары по шести военным аэродромам на западе и востоке Ирана, а также в центральной части страны, сообщается в понедельник в телеграм-канале армии.

"В рамках усилий по расширению превосходства в небе над Ираном, ЦАХАЛ нанес удары по шести аэродромам иранского режима на востоке, западе и в центральном Иране", - говорится в сообщении.

Ударам подверглись взлетно-посадочные полосы, подземные ангары, самолеты-заправщики, боевые самолеты.

Израильские военные утверждают, что в общей сложности их беспилотники уничтожили 15 иранских истребителей и ударных вертолетов.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.

Хроника 13 – 23 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран США ЦАХАЛ
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