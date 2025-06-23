Поиск

Генсек НАТО объявил о масштабной программе вооружения альянса

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Безопасности стран НАТО угрожают новые вызовы, альянс усиливает коллективную оборону, готовит крупный план оборонных инвестиций, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

"Ожидается крупный план инвестиций в оборону. Показатели инвестиций в оборону должны достигнуть 5% ВВП. Усиливается оборонная промышленность во всем альянсе", - сказал Рютте в понедельник на пресс-конференции в Гааге, где 24-25 июня пройдет саммит НАТО.

По его словам, до конца года все государства НАТО достигнут прежнего показателя оборонных расходов в 2% ВВП, но теперь этого мало, альянс должен вооружаться сильнее. "Основным результатом саммита будут считаться эти новые показатели инвестиций в оборону", - отметил генсек.

Он назвал ряд направлений для инвестирования. "Во-первых, пятикратное усиление потенциала ПВО (...), тысячи единиц танков и бронетанковой техники (...), также миллионы артиллерийских снарядов. За счет этих запасов мы сможем сдержать агрессию, исходящую из любого источника угрозы", - сообщил Рютте.

Глава НАТО также заявил, что для альянса жизненно важно не только, чтобы больше вкладывалось денег в оборону, но и больше производилось для нее. "Сейчас наших запасов не хватает для того, чтобы обеспечить эту потребность по обе стороны Атлантического океана", - отметил генеральный секретарь.

Как заявил Рютте на пресс-конференции, самой серьезной угрозой, с которой сталкивается альянс, является Россия. "Здесь, в Гааге, наши союзники вновь утвердят военную помощь Украине (...) Наша помощь будет нарастать и не прекращаться", - подчеркнул он.


Марк Рютте НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Белый дом сообщил, что удары США пришлись по местам, где Иран хранил обогащенный уран

Белый дом сообщил, что удары США пришлись по местам, где Иран хранил обогащенный уран

Из-за проблем в навигации в Персидском заливе образовался затор из почти 1 тыс. судов

Из-за проблем в навигации в Персидском заливе образовался затор из почти 1 тыс. судов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары в районе ядерного объекта Фордо

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Ядерный объект в иранском Фордо вновь подвергся ударам

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Путин заявил, что агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований

Путин заявил, что агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Главком армии Ирана пообещал США суровый ответ на удары по ядерным объектам

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары по шести иранским аэродромам

Нефть Brent подорожала до $78 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 июня

Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана341 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });