Генсек НАТО объявил о масштабной программе вооружения альянса

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Безопасности стран НАТО угрожают новые вызовы, альянс усиливает коллективную оборону, готовит крупный план оборонных инвестиций, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

"Ожидается крупный план инвестиций в оборону. Показатели инвестиций в оборону должны достигнуть 5% ВВП. Усиливается оборонная промышленность во всем альянсе", - сказал Рютте в понедельник на пресс-конференции в Гааге, где 24-25 июня пройдет саммит НАТО.

По его словам, до конца года все государства НАТО достигнут прежнего показателя оборонных расходов в 2% ВВП, но теперь этого мало, альянс должен вооружаться сильнее. "Основным результатом саммита будут считаться эти новые показатели инвестиций в оборону", - отметил генсек.

Он назвал ряд направлений для инвестирования. "Во-первых, пятикратное усиление потенциала ПВО (...), тысячи единиц танков и бронетанковой техники (...), также миллионы артиллерийских снарядов. За счет этих запасов мы сможем сдержать агрессию, исходящую из любого источника угрозы", - сообщил Рютте.

Глава НАТО также заявил, что для альянса жизненно важно не только, чтобы больше вкладывалось денег в оборону, но и больше производилось для нее. "Сейчас наших запасов не хватает для того, чтобы обеспечить эту потребность по обе стороны Атлантического океана", - отметил генеральный секретарь.

Как заявил Рютте на пресс-конференции, самой серьезной угрозой, с которой сталкивается альянс, является Россия. "Здесь, в Гааге, наши союзники вновь утвердят военную помощь Украине (...) Наша помощь будет нарастать и не прекращаться", - подчеркнул он.



