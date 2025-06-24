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В Армении сообщили, что договорились с Грузией о транзите коньяка в РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министр экономики Армении Геворг Папоян и вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили договорились о механизме транзита армянского коньяка через территорию Грузии в Россию, заявил Папоян после переговоров в Тбилиси.

"В результате переговоров на высоком уровне достигнута договоренность о пропуске сегодня с таможенного терминала GEZi (Поти, край Самегрело - Верхняя Сванетия, Грузия - ИФ) 55 грузовиков с армянским коньяком, в течение следующих семи дней пропуск получат еще 72 грузовика, а затем последует пропуск еще 24 грузовиков. При этом армянская сторона обеспечит беспрепятственный транзитный выезд грузовиков с бутилированным коньяком в Грузию", - сообщил Папоян, которого цитирует агентство Арменпресс.

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Достигнута также договоренность об организации процесса экспорта армянского бутилированного коньяка впредь на взаимоприемлемых и прогнозируемых условиях, добавил министр.

Минэкономики Грузии в свою очередь ограничилось сообщением о встрече Давиташвили с Папояном, без упоминания итогов переговоров по проблеме транзита армянского коньяка.

Ранее сообщалось, что в начале июня Папоян проинформировал парламент о проблеме с пропуском грузовиком с армянским коньяком. Десятки машин находились на грузино-российской границе более месяца. Армянские таможенные органы в связи с этим приостановили оформление данной продукции из-за очередей и задержек на грузинской границе.

Армянские производители коньяка в мае периодически проводили акции протеста у посольства Грузии в Ереване и заявляли, что их продукция, предназначенная для экспорта в Россию, на несколько дней, а иногда и недель задерживается на терминале таможенно-экономической зоны Грузии под предлогом проведения экспертизы. По словам протестующих, фуры с коньяком направляются на грузинский таможенный терминал GEZi, где обычно проходят проверку машины, перевозящие грузы повышенной опасности.

Армянские СМИ подозревали грузинскую сторону в преднамеренной блокировке транзита коньяка из Армении в связи с конкуренцией на российском рынке. По данным СМИ, Армения и Грузия в январе-апреле разделили второе и третье места, согласно статистике розничных продаж коньяка и бренди в России. При этом доля продукции из Армении на российском рынке коньяка составляет почти 22%, а Грузии - 11,2%.

В Тбилиси отвечали, что никакого давления нет, а грузы из Армении проходят стандартные процедуры.

Транзит через Грузию является единственным сухопутным маршрутом торгового сообщения между Арменией и РФ.

Армения Грузия
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