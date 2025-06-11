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Армения заподозрила Грузию в блокировании экспорта армянского коньяка в Россию

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков грузовиков с армянским коньяком застряли на КПП Верхний Ларс, на границе Грузии с Россией, армянская сторона подозревает Тбилиси в блокировке экспорта алкогольной продукции из Армении в Россию, передает армянское информагентство News.am со ссылкой на Минэкономики Армении.

По данным министерства, на грузинском КПП все еще припарковано несколько десятков грузовиков, груженных армянским коньяком, хотя более 30 машин уже находятся на территории России. С грузинской стороной идут переговоры для получения разрешения на перемещение припаркованных грузовиков.

На прошлой неделе министр экономики Армении Геворг Папоян проинформировал парламент о том, что 52 грузовика с армянским коньяком, которые застряли на грузинском КПП на 50 дней, были пропущены через границу и въехали в Россию. На тот момент 72 грузовика все еще находились на территории Грузии.

Издание отмечает, что армянские производители коньяка периодически проводят акции протеста у посольства Грузии в Ереване и заявляют, что их продукция, предназначенная для экспорта в Россию, на несколько дней, а ин‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌огда и недель задерживается на терминале таможенно-экономической зоны Грузии под предлогом проведения экспертизы. "Если раньше экспорт коньячных грузов из Армении через Грузию осуществлялся ежедневно 4-7 автомобилями, то сейчас экспорт практически прекратился и осуществляется всего 1-2 грузовиками в неделю. Армянские производители подозревают, что грузинская сторона искусственно препятствует выходу армянского коньяка на российский рынок из-за конкуренции", - говорится в публикации.

По данным издания, Армения и Грузия в январе-апреле разделили второе и третье места, согласно статистике розничных продаж коньяка и бренди в России. При этом доля продукции из Армении на российском рынке коньяка составляет почти 22%, а Грузии - 11,2%.

По данным грузинского делового издания bm.ge, служба доходов министерства финансов Грузии отвергает упреки в том, что грузинская сторона злоупотребляет порядком пересечения границы с РФ армянскими фурами с коньяком. "В ведомстве сообщили, что все процедуры на таможенных пунктах по всей Грузии осуществляются в соответствии со стандартами. По их данным, по состоянию на май через Грузию прошло 27 транспортных средств с армянским коньяком", - отмечается в публикации.

Армения Верхний Ларс Грузия Минэкономики Геворг Папоян
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