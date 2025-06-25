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В военной разведке США назвали предварительной оценкой возможные выводы об уроне ядерной программе Ирана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Выводы разведки США о недостаточном уроне ядерной программе Ирана, которые попали в американские СМИ, являются первоначальными и неполными, сообщает в среду "Аль-Арабийя" со ссылкой на неназванного представителя разведывательного управления Минобороны Соединенных Штатов.

"Это предварительная, имеющая малую степень точности оценка, а не финальный вывод. Ее продолжат дорабатывать по мере поступления новой развединформации", - сказал он.

"Мы все еще сами не можем осмотреть нынешнее состояние этих объектов, что дало бы нам наилучшее понимание ситуации", - объяснил он.

Он добавил, что начато расследование обстоятельств утечки секретной оценки разведки США о разрушениях на иранских ядерных объектах.

Ранее в среду глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ФБР расследует утечку данных разведки, согласно которым удары США нанесли лишь незначительный ущерб ядерным объектам в Иране.

Шеф Пентагона усмотрел политические мотивы в ситуации с обнародованием в СМИ этой информации, отметив ее секретность, "предварительный характер" и "низкую достоверность".

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Официальные лица Соединенных Штатов неоднократно заявляли о полном уничтожении иранской ядерной программы вследствие этих атак.

Однако телеканал CNN распространил сообщение о том, что, по предварительной оценке разведуправления Минобороны США, американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы. Газета The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что в этом секретном докладе говорится: удары, нанесенные в минувшие выходные, отбросили ядерную программу Ирана менее чем на шесть месяцев в развитии.

Хроника 13 – 25 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран США Пентагон
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