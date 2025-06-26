ЦРУ утверждает, что ядерная программа Ирана "серьезно пострадала" в результате ударов США

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о наличии у управления "достоверных разведданных" о том, что ядерная программа Ирана "серьезно пострадала" после нанесенных США авиаударов по ядерным объектам Исламской республики.

"ЦРУ может подтвердить, что совокупность достоверных разведданных указывает: ядерная программа Ирана серьезно пострадала в результате недавних целенаправленных ударов", - говорится в опубликованном ведомством заявлении Рэтклиффа.

По его словам, речь о новых разведданных, полученных при помощи "исторически надежного и точного" источника и метода.

Согласно им, "несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены, и на их восстановление потребуется много лет".

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Официальные лица США неоднократно заявляли о полном уничтожении иранской ядерной программы вследствие этих атак.

Предварительная оценка ударов, проведенная разведывательным управлением Минобороны США, появилась в системе CAPNET в понедельник.

Во вторник телеканал CNN, используя эти данные, распространил сообщение о том, что американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы.

Газета The New York Times писала, что удары, нанесенные в минувшие выходные, отбросили ядерную программу Ирана в развитии меньше, чем на шесть месяцев.

В среду глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ФБР расследует утечку информации. Он усмотрел политические мотивы в ситуации с обнародованием в СМИ этих данных, отметив их секретность, "предварительный характер" и "низкую достоверность".