Red Wings со 2 июля возобновит рейсы в Тель-Авив

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings со 2 июля планирует возобновить регулярные рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга.

C 3 июля полеты начнутся из Минеральных Вод, сообщила компания.

"Мы взаимодействуем с Росавиацией, авиационными властями Израиля и придерживаемся международных рекомендаций", - отметили в Red Wings.

Как сообщалось, в среду Росавиация обновила ранее выпущенные указания для российских авиакомпаний касательно полетов на Ближний Восток. В частности, ведомство разрешило выполнять рейсы в аэропорты Израиля с 07:00 до 01:00 по московскому времени. Решение о полетах в остальное время компаниям нужно принимать с учетом рекомендаций ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Запрет на полеты в Израиль действовал с 13 июня. Днем ранее, 12 июня Red Wings успела запустить рейсы в другой город Израиля - Эйлат (находится на берегу Красного моря). О возобновлении этого маршрута компания не сообщила.

До введения ограничений помимо Red Wings в Тель-Авив летала еще одна российская авиакомпания - "Азимут". Ее рейсы возобновятся с 27 июня из Сочи, с 30 июня - из Минеральных Вод. Израильская El Al возобновит рейсы Тель-Авив - Москва с 1 июля, полеты будут выполняться пять раз в неделю, сообщало Минтуризма Израиля.