Глава Еврокомиссии назвала три приоритета ЕС по поддержке Украины

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС поможет Киеву занять сильную позицию, если продолжит оказывать ему военную помощь, полностью откажется от российских энергоносителей и ускорит вступление Украины в Евросоюз.

"Мы находимся на перепутье, и ставки для Европы высоки. Поэтому мы должны сделать все возможное для укрепления позиции Украины", - заявила глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Сегодня я хотела бы сосредоточиться на том, как этого добиться, и на трех приоритетах, вокруг которых мы должны организовать наши действия. Во-первых, поддержать украинскую оборону. Во-вторых, окончательно отказаться от российского ископаемого топлива. И, в-третьих, ускорить процесс присоединения Украины к нашему союзу", - сказала председатель ЕК.

Говоря о поддержке обороны, она напомнила, что ЕС уже предоставил Украине военную помощь на сумму 50 млрд евро, и призвала "перейти от логики помощи к логике интеграции наших оборонных отраслей".

"Мы побуждаем государства-члены размещать заказы напрямую в украинской оборонной промышленности, поскольку это наиболее эффективный и финансово выгодный способ поддержки военных усилий Украины. Мы имеем в виду, в частности, технологии и инновации в сфере обороны", - отметила председатель Европейской комиссии.