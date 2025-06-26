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Замгенсека ООН призвал усилить помощь жителям ДРК, бежавшим от боевых действий

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Томас Флетчер призвал к увеличению помощи для перемещенных лиц в Демократической республике Конго (ДРК), на востоке которой шли боевые действия между конголезскими военными и группировкой M23, сообщает в четверг телеканал ABC News.

"Здесь я увидел огромные потребности. Людям нужны лекарства, еда и защита. Они сталкиваются с очень большими проблемами и нуждаются в поддержке", - сказал Флетчер в ходе визита в лагеря беженцев в провинциях Северное и Южное Киву, где ранее проходили бои.

Его заявления прозвучали в преддверии планируемого подписания мирного соглашения между ДРК и властями Руанды, которые оказывали поддержку M23. Договор должны заключить 27 июня в Вашингтоне, посредником в примирении сторон выступают США.

В конце января 2025 года М23 захватила столицу провинции Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. По оценкам ООН, М23 поддерживали 4 тыс. руандийских военных. Некоторые наблюдатели озвучивали цифру в 7 тыс. человек. В Руанде эту информацию опровергали.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.

ДРК ООН Томас Флетчер
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