Поиск

В Турции задержали 120 человек по делу о коррупции в мэрии Измира

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Турции полиция задержала 120 человек в рамках расследования о взятках в мэрии Измира, сообщает Hurriyet. Среди задержанных - бывший мэр Измира Тунч Сойер.

Также по делу проходят Хевал Саваш Кая, бывший гендиректор строительной фирмы İZBETON AŞ, связанной с мэрией, и чиновники горадминистрации. Этой строительной компании ранее предоставили расширенные полномочия по проведению восстановительных работ после разрушительного землетрясения, произошедшего в районе Измира в октябре 2020 года. Тогда магнитуда землетрясения составила 7, погибли свыше 100 человек.

Руководство İZBETON AŞ обвиняется в манипуляциях с тендерами, предназначенными сторонним компаниям и в невыполнении или частичном выполнении зарегистрированных услуг и работ.

Турция Измир IZBETON AS Тунч Сойер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Послу Азербайджана в Москве заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

В Азербайджане возбудили уголовное дело о событиях в Екатеринбурге

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Аэропорт Сиднея отменил два десятка рейсов из-за ливней и ветра

Аэропорт Сиднея отменил два десятка рейсов из-за ливней и ветра

В Казахстане опровергли наличие казахстанской нефти на взорвавшемся танкере Vilamoura

Что случилось этой ночью: вторник, 1 июля

Фондовые индексы США выросли в понедельник, Nasdaq и S&P обновили рекорды

Фондовые индексы США выросли в понедельник, Nasdaq и S&P обновили рекорды
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана407 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6644 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });