В Турции задержали 120 человек по делу о коррупции в мэрии Измира

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Турции полиция задержала 120 человек в рамках расследования о взятках в мэрии Измира, сообщает Hurriyet. Среди задержанных - бывший мэр Измира Тунч Сойер.

Также по делу проходят Хевал Саваш Кая, бывший гендиректор строительной фирмы İZBETON AŞ, связанной с мэрией, и чиновники горадминистрации. Этой строительной компании ранее предоставили расширенные полномочия по проведению восстановительных работ после разрушительного землетрясения, произошедшего в районе Измира в октябре 2020 года. Тогда магнитуда землетрясения составила 7, погибли свыше 100 человек.

Руководство İZBETON AŞ обвиняется в манипуляциях с тендерами, предназначенными сторонним компаниям и в невыполнении или частичном выполнении зарегистрированных услуг и работ.