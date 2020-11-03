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В Измире под завалами нашли живой трехлетнюю девочку

В Измире под завалами нашли живой трехлетнюю девочку
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В руинах жилого дома в Измире через четыре дня после разрушительного землетрясения нашли живой трехлетнюю девочку, передает телеканал Sky News.

Один из спасателей рассказал журналистам, что он услышал крик. Вскоре они нашли девочку, ее рука была зажата между бетонными блоками. Спасенная Айда Гезгин сказала, что с ней все хорошо, и попросила воды и айрана. Она провела под завалами 91 час.

Выяснилось, что ребенок оказался на кухне в момент обрушения здания. Посудомоечная и стиральная машины послужили щитом, и девочка не получила серьезных травм.

Канал передает со ссылкой на данные министерства внутренних дел, что под завалами вскоре нашли и мать девочки, она оказалась мертва.

В понедельник были спасены двое детей: трехлетняя девочка и 14-летний мальчик, сообщало накануне агентство Associated Press.

В результате землетрясения, которое произошло 30 октября, погибли более ста человек.

Турция Измир

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