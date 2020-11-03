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Число жертв землетрясения в Измире достигло 102

Число жертв землетрясения в Измире достигло 102
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир достигло 102, сообщает Hurriyet со ссылкой на последние данные по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Пострадали больше тысячи человек, 147 из них остаются в больницах. Продолжается разбор завалов на месте пяти зданий в Измире.

30 октября в 14.51 по Москве в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7. Эпицентр находился к северу от Самоса на глубине 10 км под землей. В городе Измир обрушились несколько зданий. Погибли люди в Измире и на острове Самос.

После этого сейсмологи зарегистрировали 1464 афтершока, причем магнитуда 44 из них превосходила 4, отмечает Anadolu.

Измир Турция AFAD Самос

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