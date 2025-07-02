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Движение ХАМАС готово к перемирию с Израилем в Газе, но не на условиях США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В движении ХАМАС заявили о готовности заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа, но не приняли предложения президента США Дональда Трампа об условиях перемирия, сообщает в среду Associated Press (AP).

"Движение готово и серьёзно настроено в отношении достижения соглашения. (...) ХАМАС готов принять любую инициативу, которая точно приведёт к окончательному прекращению боевых действий", - передает агентство слова представителя движения Тахера ан-Нуну.

По информации AP, предложение Трампа по перемирию включает частичный вывод израильских войск из сектора Газа, увеличение объёмов гуманитарной помощи. США и их посредники готовы предоставить гарантии проведения переговоров во время перемирия для прекращения боевых действий, однако Израиль не собирается брать на себя такие обязательства.

Неясно, сколько заложников должна освободить ХАМАС по условиям соглашения, но предыдущие предложения предусматривали освобождение около 10 человек.

Дипломатический источник в Египте сообщил AP о планах делегации ХАМАС встретиться в среду с египетскими и катарскими представителями, чтобы обсудить предложение о перемирии.

Ранее Трамп утверждал, что Израиль согласовал условия, предложенные США, необходимые для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. Президент призвал ХАМАС принять предложение как можно скорее и предостерёг: в противном случае ситуация будет только ухудшаться.

В Израиле пока не прокомментировали заявление Трампа.

В следующий понедельник американский президент намерен принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. За несколько дней до этого Рон Дермер, старший советник Нетаньяху, провёл переговоры с высокопоставленными чиновниками США по сектору Газа, Ирану и другим вопросам.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС США Дональд Трамп
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