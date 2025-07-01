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Датское председательство в Совете ЕС назвало приоритетами безопасность и экологичность

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Дания начинает 1 июля свое председательство в Совете ЕС под лозунгом "Сильная Европа в меняющемся мире", обещает уделить внимание вопросам безопасности.

"У датского председательства есть два главных приоритета: безопасная и конкурентоспособная Европа и "зеленая" Европа", - сообщает сайт председательства Дании.

"ЕС сталкивается с новым международным порядком, отмеченным неопределенностью, глобальной стратегической и экономической конкуренцией и растущим уровнем конфликтов. Вот почему ЕС должен иметь возможность действовать самостоятельно. Сила ЕС заключается, среди прочего, в европейском единстве, прочной экономической основе, стабильных демократиях и социально сбалансированных обществах", - сказано в публикации.

Председательство Дании продлится до 31 декабря.

Копенгаген обещает работать ради "сильного и решительного ЕС, который возьмет на себя ответственность за собственную безопасность и укрепление своей конкурентоспособности".

В разделе внешнеполитической деятельности датской программы сообщается, что Совет Евросоюза по иностранным делам будет работать "над более надежным и устойчивым ЕС, который возьмет на себя значительную ответственность за собственную безопасность".

"Цель состоит в том, чтобы Европа могла защитить себя к 2030 году. Это также станет весомым вкладом в евроатлантическую безопасность. Европейскую оборонную промышленность нужно усилить. Политическая, военная, экономическая и гражданская поддержка Украины, а также политика ЕС по поддержанию давления на Россию, в том числе посредством санкций, должны продолжаться", - отмечается в программе председательства.

Что касается "зеленого приоритета", поясняется, что Совет ЕС по окружающей среде будет работать над тем, "чтобы зеленый переход способствовал укреплению, устойчивости и конкурентоспособности Европы, сокращению воздействия потребления на окружающую среду и лучшей защите природных ресурсов, с обеспечением при этом постоянного сокращения выбросов парниковых газов во всех секторах".

Европа Евросоюз Совет ЕС Дания Украина
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