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Что произошло за день: четверг, 3 июля

Новый разговор Путина и Трампа, гибель заместителя главкома ВМФ и иск о передаче РФ доли Струкова в ЮГК

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Они разговаривали почти час. Российский президент отметил готовность Москвы продолжить переговорный процесс с Киевом, но подчеркнул, что РФ будет добиваться поставленных целей. Тему прекращения поставок американского оружия Украине Путин и Трамп не затрагивали. Два лидера также обсудили Иран, Сирию и Ближний Восток. Президенты подтвердили взаимную заинтересованность в реализации ряда экономических проектов. Кроме того, как рассказал помощник российского президента, Трампу понравилась идея обмена фильмами, продвигающими ценности РФ и США.

- Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства ряда активов, связанных с основным владельцем "Южуралзолота" Константином Струковым. Заседание суда назначено на 8 июля. Между тем суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску о передаче РФ доли Струкова в ЮГК. В четверг в челябинских офисах компаний, связанных с предпринимателем, прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищений.

- В Азербайджане согласовали доступ консульских работников к задержанным россиянам. Кроме того, омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к азербайджанской коллеге с просьбой взять на контроль ситуацию с задержанием российских граждан, которое "сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы".

- В суд направлено уголовное дело о растрате более 6 млрд рублей "Роснано". Средства корпорации были растрачены под видом реализации проекта по производству дисплеев с использованием "технологии пластиковой электроники нового поколения".

- В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ РФ генерал-майор Михаил Гудков.

- В ЦБ предложили ограничить срок действия карт Visa и Mastercard и других, выпущенных платежными системами, которые не входят в специальный реестр Банка России. Также регулятор продолжает обсуждать ограничение количества платежных карт у одного физлица.

- В Петербурге задержали женщину, готовившую убийство сотрудника оборонного предприятия. Гражданка РФ была задержана сотрудникам ФСБ в момент закладки СВУ под автомобиль.

- В Луганске погиб бывший мэр города Пилавов. По факту взрыва, в результате которого он скончался, возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки.

- Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП. В машине с 28-летним чемпионом Англии находился его брат, он также погиб.

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