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В ЕК довольны переговорами об энергоснабжении Словакии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Переговоры Еврокомиссии с правительством Словакии об энергоснабжении страны прошли 3 июля в позитивной и конструктивной атмосфере, стороны продолжат эту дискуссию, сообщила пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Это совещание состоялось в контексте нашего диалога со Словакией и рядом других государств-членов. Делегация комиссии высокого уровня во главе с генеральным директором гендирекции по энергетике встречалась вчера в Братиславе с заместителем премьер-министра, а также представителями промышленности, операторами газовых сетей и рыночными игроками", - сказала она на брифинге.

По ее словам, встреча имела целью подготовить для Словакии основу диверсификации энергоснабжения в рамках плана поэтапного отказа от зависимости ЕС от российского импорта ископаемого топлива - REPowerEU и обсудить технические и регуляторные проблемы.

"Различные вызовы, стоящие перед Словакией, известны. Мы уже несколько месяцев ведем диалог с нашими коллегами, в частности, по ценам на энергоносители, перспективам на энергетическом рынке, усилиям по диверсификации, включая альтернативные поставки. Это касается газа, нефти и ядерной энергетики. И вопрос энергетической безопасности наших государств-членов тоже всегда был нашим приоритетом. В том числе их взаимосвязанность и то, как мы можем это обеспечить", - отметила Итконен.

Она добавила, что ключевыми темами являются регуляторные аспекты и вопросы инфраструктурных систем снабжения, чему было посвящено долгое обсуждение.

В Еврокомиссии эти переговоры оценены как позитивные.

Словакия на саммите ЕС в Брюсселе 26 июня заблокировала одобрение 18-го пакета санкций против России, мотивируя это опасениями, что план ЕК по отказу от российских энергоносителей к 2027 году нанесет стране непоправимый ущерб, и требуя гарантий своей энергетической безопасности.

REPowerEU Словакия Еврокомиссия Анна-Кайса Итконен
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