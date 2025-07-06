Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Израиля Ицхак Герцог выразил надежду на заключение договоренностей по освобождению израильских заложников в секторе Газа, предупредив, что для этого могут потребоваться непростые решения.

"Поездка премьер-министра Израиля в Вашингтон - это важная миссия, нацеленная на то, чтобы продвинуться в достижении соглашения об освобождении наших захваченных в заложники братьев и сестер. Выполнить эту задачу - высший наш моральный долг", - приводит Jerusalem Post выдержки из заявления Герцога в преддверии поездки премьера Биньямина Нетаньяху в США.

По словам президента, он выражает "полную поддержку таким усилиям, даже в тех случаях, когда нужно принять сложные и болезненные решения".

В воскресенье Герцог провел встречу с Нетаньяху.

Переговоры израильского премьера с президентом США Дональдом Трампом намечены на понедельник.