Движение ХАМАС согласилось на предложение о перемирии

Израиль изучает ответ ХАМАС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС заявило, что дало положительный ответ на последнее предложение о прекращении огня в Газе сроком на 60 дней и об освобождении заложников, добавив, что он готово немедленно начать непрямые переговоры с Израилем, чтобы устранить оставшиеся пробелы, сообщила The Times of Israel.

"Движение представило свой ответ братским посредникам, который характеризовался позитивным настроем. Оно полностью готово со всей серьезностью немедленно приступить к новому раунду переговоров о механизме реализации этих рамок", - говорится в распространенном заявлении ХАМАС.

В то же время, как пишет издание, ссылаясь на информированный источник, ответ ХАМАС "содержал три оговорки по ключевым вопросам, которые являются труднопреодолим препятствием". Содержание оговорок газетой не приводится.

Она сообщает, что Израиль ранее согласился с рамками, предложенными США, "получил ответ ХАМАС на предложение о сделке с заложниками и изучает его содержание".

Ранее ХАМАС распространил заявление, в котором говорилось, что движение проводит консультации с лидерами палестинских сил и фракций по поводу предложения США, полученного через посредников.

The New York Times сообщила, что новый лидер военного крыла ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад заявил, что он либо заключит "почетную сделку", чтобы навсегда прекратить войну в Газе, либо конфликт превратится в "освободительную войну или войну мучеников".