Трамп и Зеленский в пятницу могут обсудить ситуацию с поставками оружия Киеву

Президенты США и Украины, как ожидается, проведут 4 июля телефонный разговор, сообщила Financial Times

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, вероятно, в пятницу проведут телефонной разговор, в которым будут говорить о частичной приостановке поставок американских вооружений Украине, сообщает в четверг Financial Times со ссылкой на источники.

"Трамп и Зеленский, как ожидается, обсудят в пятницу по телефону резкую остановку некоторых ключевых поставок вооружений США Киеву, заявили люди, знакомые с планами", - передает издание.

Источники добавили, что Зеленский также затронет возможность закупок в будущем оружия у США. Однако время звонка еще может поменяться, добавили они.

В Белом доме не стали комментировать информацию.

Ранее ряд СМИ сообщал, что США приостанавливают поставки некоторых видов оружия на Украину, опасаясь сильного сокращения собственных запасов. Информацию подтвердили впоследствии в Белом доме. Такое решение было принято в процессе оценки запасов в американских арсеналах, проводимой Пентагоном. Опасения вызывает сокращение количества на складах артиллерийских снарядов, средств ПВО, высокоточных боеприпасов.

Среди вооружений, поставки которых откладываются, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLR, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы.

В свою очередь издание Politico отмечало со ссылкой на источники, что объявленное в минувший понедельник решение о приостановке части поставок застало врасплох многих лиц в Госдепе и Конгрессе, обычно осведомленных о процессе передачи вооружений, а также ключевых европейских союзников США.

Politico со ссылкой на многочисленные источники также передавало, что в условиях приостановки США части военных поставок Украине Киев планирует попросить Вашингтон разрешить европейским странам закупать для него американское оружие.