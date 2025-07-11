Лавров и Рубио кратко пообщались "на ногах" в Куала-Лумпуре

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио кратко пообщались "на ногах" перед началом встречи в формате Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре.

На видео, распространенном МИД РФ, видно, что Лавров и Рубио о чем-то беседуют перед началом встречи, после чего жмут друг другу руки и расходятся по своим местам.

Накануне Лавров и Рубио провели в Куала-Лумпуре встречу, она продлилась 50 минут.