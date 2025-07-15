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Кандидат в постпреды США при ООН сказал, что организация отошла от своей миротворческой миссии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в постпреды США при ООН Майк Уолтц заявил, что миссия ООН состоит в объединении стран мира для урегулирования конфликтов, сообщает во вторник Associated Press.

"У нас должно быть место, где каждый мог бы говорить, - где Китай, Россия, Европа и развивающиеся страны могут собраться и решать конфликты", - высказался Уолтц на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам.

Уолтц, однако, отметил, что в действительности ООН отошла от своей основной миссии - миротворческой.

В мае президент Дональд Трамп заявил, что его советник по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост и станет претендентом на должность постпреда при ООН. После ухода Уолтца должность советника по национальной безопасности по совместительству занимает госсекретарь США Марко Рубио.

В марте 2025 года Уолтц оказался под пристальным вниманием после того, как он по ошибке включил в закрытый чат в мессенджере Signal главного редактора Джеффри Голдберга из издания The Atlantic, раскрыв обсуждения с высокопоставленными должностными лицами национальной безопасности о планах военного удара по целям хуситов в Йемене. С тех пор в администрации велись дискуссии о необходимости отставки советника, хотя Трамп был против, выразив доверие к нему и назвав Уолтца "хорошим человеком".

Ранее на пост постпреда США при ООН претендовала член Палаты представителей республиканка Элиз Стефаник, однако Трамп отозвал ее кандидатуру, мотивировав это опасениями по поводу минимального перевеса республиканцев в Палате представителей.

Дональд Трамп ООН США Майк Уолтц
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