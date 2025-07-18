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Британский Минфин разрешил переводить средства со счетов у брокеров, подпавших под санкции против РФ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) британского Минфина выпустило генеральную лицензию, которая разрешает неподсанкционным лицам, осуществившим инвестиции через подпавших под ограничительные меры в рамках антироссийских санкций брокеров, переводить свои средства неподсанкционному брокеру.

Перевод средств допускается, если компания "обоснованно считает", что инвестиции были сделаны неподсанкционным юридическим или физическим лицом до попадания брокера в санкционный список. Разрешение распространяется на все инвестиционные активы, включая дивиденды и проценты.

Документ не допускает какие-либо действия при наличии оснований подозревать, что они приведут к нарушению санкционного регулирования.

Генеральная лицензия вступила в силу 18 июля.

Великобритания
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