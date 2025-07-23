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Bloomberg узнал, что ЕС может ввести пошлины в 30% на ряд товаров из США

Брюссель пойдет на такой шаг, если не заключит торговую сделку с Вашингтоном

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз будет готов ввести зеркальные пошлины в 30% на ряд американских товаров, если не сможет выработать с Вашингтоном соглашения по спорным торговым вопросам, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС планирует ввести 30-процентные пошлины на американские товары стоимостью около 100 млрд евро, если ЕС не достигнет сделки с США и если президент США Дональд Трамп с 1 августа введет пошлины в 30% на экспорт ЕС", - передает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным собеседников агентства, ЕС введет пошлины, в частности, на промышленные товары, самолеты компании Boeing, произведенные в Штатах автомобили, бурбон.

12 июля Трамп объявил о планах ввести 30-процентные пошлины на товары из стран ЕС. "С 1 августа мы будем взыскивать с товаров из стран ЕС пошлину всего в 30% для того, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", - написал Трамп в послании, адресованном Брюсселю.

Позднее американский министр торговли Говард Латник подчеркнул, что власти США не планируют предоставлять ЕС новый дедлайн для заключения соглашения по спорным торговым вопросам. Латник также заверил, что и после введения таких пошлин переговорный процесс с ЕС, при желании, можно будет продолжить.

Дональд Трамп ЕС США
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