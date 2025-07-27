Глава ЕК призвала Украину сохранять независимость антикоррупционных органов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в воскресенье о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно антикоррупционных украинских институтов.

"Украина уже многого достигла на своем европейском пути. Ей необходимо опираться на этот прочный фундамент и сохранять независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольным камнем верховенства права на Украине", - написала она в сети X.

"Украина может рассчитывать на нашу поддержку в достижении целей", - добавила фон дер Ляйен.

СМИ сообщали, что 24 июля Зеленский решил отказаться от ранее подписанного им закона, лишавшего независимости антикоррупционные органы - Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, который вызвал обеспокоенность в ЕС.

В тот же день официальный представитель ЕК Стефан де Керсмакер сообщил, что председатель Еврокомиссии "довела до президента Зеленского послание" относительно закона, ограничившего независимость антикоррупционных институтов.

"Президентом Зеленским, украинскими властями были приняты меры для урегулирования проблемы. То есть мы наблюдаем новый подход к закону с новым планом действий", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

На просьбы журналистов объяснить обстоятельства, приведшие к перемене позиции Зеленского, подписавшего ранее закон, лишавший независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, де Керсмакер ответил, что Брюссель дал Киеву "детальные объяснения" сути проблемы.

В ответ на уточняющий вопрос он пояснил, что Еврокомиссия "выразила свою обеспокоенность, украинское правительство отреагировало, и это приветствуется". "И мы вместе работаем над тем, чтобы борьба против коррупции, которая является главным приоритетом для Европейского союза, велась, как это необходимо", - сказал представитель ЕК.