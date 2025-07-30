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Литва начала подготовку инструкторов гражданского сопротивления

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Вильнюсе открылись курсы для инструкторов по основам подготовки к гражданскому сопротивлению, сообщило Минобороны Литвы.

"Участники, получившие положительную оценку, получат право проводить финансируемое государством обучение по всей Литве. В настоящее время запланировано пять учебных курсов на июль-сентябрь, в ходе которых, как ожидается, будет подготовлено около 150 инструкторов, которые затем проведут обучение в различных городах и поселках страны", - говорится в сообщении.

"Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше граждан страны знали, как себя вести в чрезвычайных ситуациях или во время войны. Инструкторы, прошедшие обучение, впоследствии проведут обучение для широкой общественности - в школах и местных сообществах, чтобы как можно больше людей знали, как себя вести, если наступит День X", - сказал через пресс-службу замминистра национальной обороны Томаш Годляускас.

На курсах инструкторы изучат концепцию и методы гражданского сопротивления, ознакомятся с видами гибридных угроз, получат навыки действий в условиях чрезвычайных ситуаций и военного времени, углубят свои знания в области оказания первой помощи.

Вильнюс Литва Минобороны
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