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США ввели пошлины на импорт из Молдавии и Казахстана в размере 25%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - США ввели пошлины на товары из Молдавии и Казахстана в размере 25%, говорится в указе американского президента Дональда Трампа.

Агентство Bloomberg в свою очередь напоминает, что ранее Белый дом скорректировал таможенные тарифы в отношении этих двух стран. Так, по данным от 2 апреля, Молдавия должна была платить пошлины в 31%, а Казахстан - в 27%.

В четверг вечером Трамп подписал указ о введении новых тарифов для 68 стран и ЕС. Новые пошлины вступят в силу в следующий четверг, 7 августа.

"Минимальная тарифная ставка для импорта из большинства стран, не перечисленных ниже, установлена на уровне 10%. Товары, признанные транзитными при обходе более высоких ставок пошлин, будут облагаться дополнительными сборами", - отмечалось в документе администрации США.

При этом Белый дом отметил, что пошлины в отношении некоторых стран, включая Китай, Канаду и Мексику, "регулируются отдельными указами".

Казахстан Молдавия США Дональд Трамп
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