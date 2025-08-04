США и Израиль хотят выдвинуть ХАМАС ультиматум по завершению конфликта в Газе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - США и Израиль разрабатывают предложение по завершению конфликта в Газе, согласно которому движение ХАМАС должно будет освободить всех заложников и разоружиться, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп работают над новым предложением, которое будет включать в себя ультиматум для ХАМАС", - пишет газета со ссылкой на источник. Ранее похожую информацию публиковали израильские СМИ.

По условиям разрабатываемого ультиматума, ХАМАС должен будет освободить всех оставшихся израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Также группировка должна будет завершить боевые действия и сложить оружие. В противном случае, израильские военные продолжат свою кампанию в Газе.

Издание отмечает, что в последнее время риторика американских и израильских официальных лиц изменилась. Ранее они предлагали двухэтапную сделку, согласно которой планировалось заключить временное перемирие на 60 дней и уже после этого обсуждать условия завершения конфликта. Теперь же они настаивают на всеобъемлющей сделке.

В субботу спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил семьям заложников, что США и Израиль будут добиваться именно такой сделки, так как подход с поэтапным соглашением не работает.

"Теперь мы думаем, что нам надо сменить подход к переговорам на "все или ничего" - все вернутся домой. У нас есть план", - сказал он.

Ранее в группировке ХАМАС заявили, что отказываются разоружиться, пока не будет создано государство палестинцев со столицей в Иерусалиме.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Западные СМИ отмечают со ссылкой на израильских военных, что в Газе остаются 22 живых заложника и тела 27 погибших.