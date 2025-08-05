Поиск

НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину

НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - НАТО приступает к координации регулярных и крупномасштабных поставок вооружения на Украину, передает во вторник Associated Press со ссылкой на штаб-квартиру организации в Брюсселе.

"Поставки будут оперативно готовиться и направляться на регулярной основе", - приводит агентство заявление альянса.

В сообщении отмечается, что НАТО начала заниматься координацией регулярных поставок крупных партий вооружения на Украину после того, как Нидерланды заявили о предоставлении Киеву средств ПВО, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 500 млн евро, большая часть которой закуплена в США.

В августе ожидаются две поставки. "Оснащение, которое будет предоставлено, определяется приоритетными потребностями Украины на поле боя, после чего союзники по НАТО находят оружие и боеприпасы и отправляют их", - объясняет AP, добавив, что системы ПВО наиболее востребованы.

Агентство ссылается на Кильский институт, который подсчитал, что по состоянию на июнь европейские страны предоставили Украине с февраля 2022 года военную помощь на сумму в 72 млрд евро ($83 млрд), в то время как США оказали помощь на $65 млрд.

НАТО США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Советник премьера Индии по нацбезопасности планирует посетить РФ на этой неделе

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам тюремного заключения

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам тюремного заключения

В Румынии ввели режим ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

Экс-президент Бразилии Болсонару обжалует решение суда о домашнем аресте

Экс-президент Бразилии Болсонару обжалует решение суда о домашнем аресте

Что случилось этой ночью: вторник, 5 августа

Фондовые индексы США завершили сессию в понедельник уверенным ростом

Фондовые индексы США завершили сессию в понедельник уверенным ростом

США продали Нидерландам партию оружия для Украины на сумму более $500 млн

Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля допускают полную оккупацию сектора Газа

В индийском МИД назвали необоснованной критику США в связи с покупкой нефти у РФ

В индийском МИД назвали необоснованной критику США в связи с покупкой нефти у РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6883 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости397 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2334 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });