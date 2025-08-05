НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - НАТО приступает к координации регулярных и крупномасштабных поставок вооружения на Украину, передает во вторник Associated Press со ссылкой на штаб-квартиру организации в Брюсселе.

"Поставки будут оперативно готовиться и направляться на регулярной основе", - приводит агентство заявление альянса.

В сообщении отмечается, что НАТО начала заниматься координацией регулярных поставок крупных партий вооружения на Украину после того, как Нидерланды заявили о предоставлении Киеву средств ПВО, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 500 млн евро, большая часть которой закуплена в США.

В августе ожидаются две поставки. "Оснащение, которое будет предоставлено, определяется приоритетными потребностями Украины на поле боя, после чего союзники по НАТО находят оружие и боеприпасы и отправляют их", - объясняет AP, добавив, что системы ПВО наиболее востребованы.

Агентство ссылается на Кильский институт, который подсчитал, что по состоянию на июнь европейские страны предоставили Украине с февраля 2022 года военную помощь на сумму в 72 млрд евро ($83 млрд), в то время как США оказали помощь на $65 млрд.