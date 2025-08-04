Швейцария не будет вводить ответные пошлины на товары из США

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство Швейцарии после введения американских пошлин на швейцарские товары пока не рассматривает каких-либо ответных мер в отношении США.

"Федеральный совет в настоящее время не рассматривает никаких ответных мер", - заявил совет.

Также в федеральном совете сообщили о намерении продолжить переговоры с американской стороной о торговом соглашении.

Западные СМИ сообщали о призыве главы швейцарского производителя часов Swatch Ника Хайека к президенту Швейцарии Карин Келлер-Зуттер встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения более выгодных пошлин на импорт из страны.

"Карин Келлер-Зуттер - президент. Ей нужно сесть в самолет и полететь в Вашингтон. Это чрезвычайно повысит вероятность заключения сделки", - сказал Хайек журналистам.

Глава Swiss также выразил уверенность в том, что соглашения удастся достичь до 7 августа - даты, когда решение о пошлинах вступит в силу.

The Guardian писала со ссылкой на швейцарские СМИ, что между Келлер-Зуттер и Трампом состоялся телефонный разговор, который в итоге привел к введению пошлин в значительно большем размере, чем ранее удалось добиться на переговорах с американской стороной. Переговорщики полагали, что им удалось добиться пошлин на экспорт в США - ключевого рынка для таких швейцарских товаров, как элитные часы, ювелирные украшения и шоколад, а также для техники и лекарственных средств - в размере 10%. Однако после, по разным описаниям, "на повышенных тонах", "катастрофического" и "крайне непродуманного" получасового телефонного разговора с Келлер-Зуттер вечером 31 июля Трамп ввел пошлины даже выше 31%, анонсированного в апреле, сказано в публикации.

Трамп 1 августа подписал указ о введении торговых пошлин в отношении 68 стран и ЕС. Указ вступит в силу 7 августа, чтобы американские таможенная и пограничная служба успели подготовиться к взиманию новых пошлин.

Пошлины на товары из Швейцарии составят 39%.

В стране выразили разочарование действиями администрации Трампа.

"Мы огорчены этими мерами, поскольку США не приняли во внимание прогресс на двусторонних переговорах, которые идут с мая, и на которых Швейцария всегда занимала конструктивную позицию", - заявил представитель Министерства финансов Швейцарии Паскаль Холленштайн.

Швейцарские власти выразили надежду изыскать решение по пошлинам, благоприятное для их экономик, путем дальнейших переговоров с американской стороной.

Эти меры вызвали негативную реакцию и швейцарских бизнес-кругов, в частности, технологических компаний и Федерации часовой промышленности Швейцарии, которые выразили обеспокоенность в связи возможными убытками и риском для сохранения рабочих мест.

Трамп объявил о введении повышенных пошлин на импорт в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях.