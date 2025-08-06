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Трамп и Зеленский провели телефонный разговор

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп завершил телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передают западные СМИ.

Ранее портал Axios сообщал, что Трамп начал телефонный разговор с Зеленским.

"От источника, знакомого с ситуацией: Трамп в настоящее время разговаривает по телефону с Зеленским", - написал журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

В среду во время визита в Москву спецпосланник Трамп Стивен Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Беседа продолжалась около трех часов.

Дональд Трамп США Владимир Зеленский Украина
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