Трамп и Зеленский провели телефонный разговор
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп завершил телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передают западные СМИ.
Ранее портал Axios сообщал, что Трамп начал телефонный разговор с Зеленским.
"От источника, знакомого с ситуацией: Трамп в настоящее время разговаривает по телефону с Зеленским", - написал журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.
В среду во время визита в Москву спецпосланник Трамп Стивен Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Беседа продолжалась около трех часов.