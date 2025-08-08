Израиль разочарован решением Германии остановить поставки вооружений

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление в связи с решением Германии приостановить поставки вооружений, которые могут быть использованы Израилем в секторе Газа, заявила канцелярия главы правительства.

Нетаньяху провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, "выразив глубокое разочарование его решением ввести эмбарго на поставки вооружений Израилю".

"Вместо того чтобы поддержать справедливую войну Израиля против ХАМАС - террористической группировки, совершившей самое жестокое нападение на еврейский народ со времен Холокоста, - Германия фактически поощряет терроризм, вводя оружейное эмбарго против Израиля", - говорится в сообщении канцелярии.

Ранее Мерц заявил, что Германия прекратит экспортировать военную технику, которая может быть использована в операции Израиля в Газе.

"Из-за все более жестких военных действий израильской армии в секторе Газа, одобренных вчера вечером израильским кабинетом, немецкому правительству все труднее представить, как будут достигнуты эти цели", - сказал Мерц.

По его словам, "в таких условиях германское правительство до дальнейшего распоряжения не будет выдавать разрешения на экспорт военной техники, которая может быть использована в секторе Газа".

В то же время канцлер отметил, что Израиль "имеет право защищаться от террора ХАМАС", и подчеркнул, что освобождение израильских заложников и целенаправленные переговоры о прекращении огня "являются главным приоритетом".

Кабинет безопасности Израиля одобрил план Нетаньяху по захвату города Газа Армией обороны Израиля ради победы над группировкой ХАМАС.