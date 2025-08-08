Поиск

Израиль разочарован решением Германии остановить поставки вооружений

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление в связи с решением Германии приостановить поставки вооружений, которые могут быть использованы Израилем в секторе Газа, заявила канцелярия главы правительства.

Нетаньяху провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, "выразив глубокое разочарование его решением ввести эмбарго на поставки вооружений Израилю".

"Вместо того чтобы поддержать справедливую войну Израиля против ХАМАС - террористической группировки, совершившей самое жестокое нападение на еврейский народ со времен Холокоста, - Германия фактически поощряет терроризм, вводя оружейное эмбарго против Израиля", - говорится в сообщении канцелярии.

Ранее Мерц заявил, что Германия прекратит экспортировать военную технику, которая может быть использована в операции Израиля в Газе.

"Из-за все более жестких военных действий израильской армии в секторе Газа, одобренных вчера вечером израильским кабинетом, немецкому правительству все труднее представить, как будут достигнуты эти цели", - сказал Мерц.

По его словам, "в таких условиях германское правительство до дальнейшего распоряжения не будет выдавать разрешения на экспорт военной техники, которая может быть использована в секторе Газа".

В то же время канцлер отметил, что Израиль "имеет право защищаться от террора ХАМАС", и подчеркнул, что освобождение израильских заложников и целенаправленные переговоры о прекращении огня "являются главным приоритетом".

Кабинет безопасности Израиля одобрил план Нетаньяху по захвату города Газа Армией обороны Израиля ради победы над группировкой ХАМАС.

Германия Израиль ХАМАС Биньямин Нетаньяху Холокост Фридрих Мерц
