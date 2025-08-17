Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 августа

Трамп хочет провести встречу с Путиным и Зеленским, ряд штатов направляют нацгвардию в Вашингтон, налет дронов на Воронежскую область

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп хотел бы провести встречу с Путиным и Зеленским уже в ближайшую пятницу. Об этом сообщает Axios.

- Членство в НАТО или размещение американских солдат не обсуждались Трампом и Путиным как гарантия безопасности для Украины. Такую информацию со ссылкой на свои источники дает NBC.

- Ряд американских штатов направляет нацгвардию в Вашингтон для поддержания порядка. Соответствующие заявления сделали губернаторы Южной Каролины, Западной Вирджинии и Огайо.

- В Воронежской области из-за атак БПЛА были задержаны поезда. Пострадал мирный житель.

- Произошел пожар на складе в Новой Москве на 600 кв. м. Для подавления огня был задействован пожарный поезд.

Новости
