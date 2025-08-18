Зеленский может встретиться с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в переговорах с рядом европейских лидеров в Вашингтоне перед началом переговоров по Украине в Белом доме в понедельник, сообщает телеканал CNN.

"Встреча, как ожидается, пройдет в посольстве Украины в Вашингтоне. Её планировали в течение нескольких дней", - информирует канал со ссылкой на источники.

Однако CNN не уточняет, с какими лидерами может встретиться Зеленский.

Ожидается, что Зеленский продолжит согласовывать свои позиции с европейскими руководителями перед тем, как отправиться на переговоры с президентом США Дональдом Трампом и его делегацией.

Как ожидается, в понедельник Трамп встретится с Зеленским в Белом доме. Кроме того, в Вашингтон собрались приехать канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.