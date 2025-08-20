Лондон раскритиковал план Израиля по строительству поселений на Западном берегу Иордана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми осудил одобрение израильским комитетом по планированию проекта Е1, предусматривающего масштабное строительство поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Великобритания осуждает сегодняшнее решение комитета Израиля по планированию одобрить план E1 по строительству поселений. Его реализация станет вопиющим нарушением международного права, разделит палестинское государство и поставит под угрозу решение (ближневосточного конфликта) по принципу "два государства для двух народов", - написал министр в соцсети X.

Он призвал израильское правительство пересмотреть принятое решение.

Ранее власти Великобритании заявили о намерении признать палестинское государство в сентябре, если к тому времени израильские власти не примут шагов для завершения конфликта и урегулирования гуманитарного кризиса в секторе Газа.

"Мы намерены защитить эффективность решения о сосуществовании двух государств, а потому мы признаем государство Палестина в сентябре перед Генассамблеей ООН, если израильские власти не примут существенных шагов для завершения ужасающей ситуации в Газе...", - сообщало британское правительство.

Комитет по планированию израильской гражданской администрации 20 августа одобрил проект Е1, предусматривающий масштабное строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич назвал это решение историческим.

"Это значительный шаг, который по сути стирает иллюзию существования концепции сосуществования двух государств (израильского и палестинского - ИФ) и укрепляет позиции еврейского народа в самом сердце Земли Израиля", - сказал он.

Проект E1 - это участок земли площадью около 12 квадратных километров, расположенный между восточной - арабской - частью Иерусалима и арабским городом Эль-Эзариа на Западном берегу реки Иордан.

Цель проекта - строительство поселения, которое соединит израильские поселения Маале Адумим и Иерусалим, тем самым расширив израильскую территорию вокруг Восточного Иерусалима.

Международное сообщество, включая ООН и основные мировые державы, считает проект помехой для палестино-израильского мирного процесса и созданием препятствий для создания палестинского государства.