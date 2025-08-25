Поиск

Глава Минфина ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вице-канцлер ФРГ и глава Минфина Ларс Клингбайль в понедельник совершает визит на Украину, который Берлин ранее не анонсировал, сообщают западные СМИ.

"Мы остаемся второй по значимости страной в мире, поддерживающей Украину, и самым ее крупным сторонником в Европе. Украина может продолжать полагаться на Германию", - заявил он.

Клингбайль при этом призвал власти РФ продемонстрировать интерес к мирному процессу на Украине. Он добавил, что Киев должен участвовать в переговорах, и что нужно добиться прекращения огня и надежных гарантий безопасности для Украины.

СМИ отмечают, что, по информации Минфина ФРГ, с февраля 2022 года Германия оказала Украине поддержку на 50,5 млрд евро.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в гарантии безопасности Украины должен быть вовлечен широкий круг государств, в том числе США и другие страны за переделами Европы. Вадефуль отметил, что эти гарантии должны быть "полностью аналогичны тем, что означают членство в НАТО".

