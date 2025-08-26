Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 26 августа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мишустин подписал документ о предложении денонсировать Европейскую конвенцию против пыток. Постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

- Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на привлечение к ответственности за осквернение флага США. Законопроект предполагает косвенное наказание за надругание над государственным флагом в обход первой поправки.

- Трамп заявил, что РФ и Украина должны сами определить время встречи в верхах. Он намерен оценить общую ситуацию с переговорам через одну-две недели.

- Над Ленинградской областью сбили более 10 дронов. Пострадавших и разрушений нет.

- Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области. В числе задержанных - заместитель министра строительства области.

