Гросси заявил, что у МАГАТЭ нет данных о перемещении обогащенного урана из Исфахана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду заявил, что не получал данных, которые указывали бы на то, что ядерные материалы были перевезены из объекта в иранском Исфахане в другое место после ударов США в июне.

"Нет данных, которые бы противоречили заявлению, что ядерные материалы все еще там", - приводит агентство Bloomberg слова Гросси.

Он подтвердил, что сотрудники МАГАТЭ возобновили работу в Иране. "Но пока мы не на тех объектах, где я бы хотел, чтобы мы были. Не буду этого скрывать", - подчеркнул он.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил ранее, что инспекторы МАГАТЭ прибыли в Иран для возобновления работы.

В среду Гросси провел переговоры с представителями американской администрации в Вашингтоне. В частности, он встретился с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии американский президент Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.