Что случилось этой ночью: пятница, 29 августа

Отказ двигателя самолета "Уральских авиалиний", Трамп недоволен ударами Москвы по Киеву, налет дронов на Орловскую область

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четыре здания повреждены в Орловской области после атаки БПЛА. Есть пострадавший.

- Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством. Он заявил, что в РФ стало поступать меньше героина.

- В Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16. Пилот погиб

- Белый дом сообщил о недовольстве Трампа ударами РФ по Киеву. Однако, по словам Кэролайн Левитт, он не удивился.

- Направлявшийся в Москву самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя. Пассажиры размещены в гостиницах.