Глава минобороны Бельгии допустил отправку военных страны на Украину

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Бельгии Тео Френкен не исключил, что на Украину могут быть направлены бельгийские военные.

"Насчет военного контингента (на Украине - ИФ) - подумаем. Для Бельгии это вполне возможно", - заявил Френкен журналистам на неформальной встрече министров обороны ЕС в Копенгагене.

Ранее в августе президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности отправить войска на Украину в рамках миротворческой миссии.

