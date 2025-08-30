Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 30 августа

Интервью Путина в преддверии визита в Китай, атаки БПЛА на предприятия в Тульской, Самарской областях и на Кубани, Трамп предложил отправить на Украину китайских миротворцев

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин заявил, что РФ и КНР практически не используют в торговле евро и доллар. По словам российского президента, с 2021 года рост товарооборота между странами составил порядка $100 млрд. "Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств - внешнеторговых партнеров Китая", - сказал Путин в интервью китайскому информагентству "Синьхуа" в преддверии визита в КНР. Президент РФ также назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором, "будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы - как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира".

- Обломки БПЛА упали на территории промпредприятия в Тульской области, жертв и разрушений нет. Пожар начался на промышленном объекте в Краснодарском крае после атаки беспилотников, площадь возгорания составляет около 300 кв. м. В Сызрани Самарской области отражена атака БПЛА на промышленное предприятие.

- Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 86 беспилотников ВСУ над Ростовской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тверской, Тульской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

- Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил о поставках дальнобойного оружия Украине. "Мы предоставляем некоторые возможности для нанесения более глубоких ударов", - сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News, добавив, что "украинцы, скорее всего, будут их использовать".

- Британская газета Financial Times сообщила о предложении Дональда Трампа отправить на Украину китайских миротворцев для мониторинга линии фронта протяженностью 1 тыс. 300 км в рамках урегулирования конфликта с Россией. Эта идея была высказана на встрече президента США с лидерами Евросоюза и Украины на прошлой неделе. Высокопоставленный представитель американской администрации в разговоре с изданием эту информацию опроверг.

