Песков сообщил, что Путин условился о дополнительных встречах с лидерами стран-членов ШОС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин условился провести дополнительные двусторонние встречи с главами государств, приехавшими на саммит ШОС, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В китайском Тяньцзине в воскресенье прошло первое мероприятие в рамках саммита ШОС - был прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей.

Песков рассказал, что в ходе официального обеда президент России достаточно долго беседовал с председателем КНР, также Путин переговорил с сидевшим рядом президентом Казахстана Косым-Жомартом Токаевым.

"Условились о дополнительных двусторонних встречах с разными главами государств и правительств, которые состоятся завтра", - рассказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что в рамках многосторонних форматов лидеры используют возможность поговорить и с глазу на глаз.

В понедельник официально стартует саммит ШОС, кроме того, в графике президента РФ уже запланированы переговоры с лидерами Индии, Турции и Ирана.