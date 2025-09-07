Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 сентября

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России в воскресенье можно будет наблюдать за полным затмением Луны. Начало ожидается в 20:30 по Москве, конец - в 21:53.

- Фильм Джармуша "Отец, мать, сестра, брат" получил "Золотого льва" в Венеции. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт и Вики Крипс.

- Арина Соболенко выиграла US Open. Она становится победительницей турнира второй раз подряд.

- Три человека погибли из-за взрыва в шахте в Хабаровском крае. Возбуждено уголовное дело.

- Глава МИД Ирана остался доволен переговорами с МАГАТЭ в Вене. Он заявил, что стороны "приблизились к достижению новых рамок двустороннего сотрудничества".