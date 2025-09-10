Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 10 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- 73 ребенка эвакуированы из школы-интерната в Ростовской области из-за попадания дрона. Легкие ранения получили два сотрудника интерната.

- Трамп в разговоре с катарским эмиром после удара Израиля осудил атаку на суверенитет Катара. Он также выразил свое недовольство в беседе с журналистами.

- Премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню. Об этом сообщил Елисейский дворец.

- Освобождена похищенная в 2023 г. гражданка Израиля и России Елизавета Цуркова. Об этом заявил Дональд Трамп.

- Трамп призвал ЕС ввести 100%-е пошлины для Китая и Индии для давления на Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы во вторник

Трамп сообщил об освобождении похищенной в Багдаде Елизаветы Цурковой
Премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню
В Израиле заявили, что нанесли удар по руководству ХАМАС без помощи других стран
