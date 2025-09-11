Axios сообщил о требовании Трампа к Нетаньяху больше не бомбить Катар

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал от него обещание, что израильские военные не повторят ударов по Катару, подобных нанесенным 9 сентября по руководству движения ХАМАС в Дохе, сообщает в четверг Axios со ссылкой на два информированных источника.

"Это неприемлемо. Я требую, чтобы вы этого больше не повторяли", - сказал, по их словам, Трамп.

Американские чиновники сказали изданию, что эта беседа состоялась 9 сентября и что Трамп задался вопросом по поводу того, чего Израиль намерен добиться такими действиями в долгосрочной перспективе.

После этого разговора Трамп в тот же день связался с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьером Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани, которые были крайне недовольны произошедшим.

По информации одного из источников Axios, Аль Тани заявил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Катар, который за шесть месяцев подвергся атакам Ирана и Израиля, проведет серьезную переоценку сотрудничества в сфере безопасности с США и, возможно, найдет себе иного партнера для обеспечения обороны.

В Белом доме эти сведения комментировать не стали.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию в Дохе, где находились представители руководства ХАМАС. В движении заявили, что в результате погибли шесть человек, среди которых - Хамам Халиль аль-Хайя, сын Халиля аль-Хайя, главного переговорщика ХАМАС за рубежом, однако все лидеры группировки уцелелели.

С осуждением таких действий выступила Россия, а также США, арабские страны, Евросоюз.

Накануне Нетаньяху в заявлении на английском языке сравнил удары израильской армии по представителям ХАМАС в Дохе с действиями США после террористических атак 11 сентября 2001 года. Премьер призвал Катар "выдворить" членов политбюро ХАМАС либо "предать их правосудию". "Если этого не произойдет, этим займемся мы", - заявил Нетаньяху.

МИД Катара осудил эти заявления. В Катаре 14 сентября пройдет экстренный саммит с участием арабских и исламских стран в связи с израильским ударом.